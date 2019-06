Ketahui 4 Kandungan Baik pada Air Kelapa

jpnn.com - Saat cuaca panas terik, segelas es air kelapa bisa memulihkan dahaga Anda. Minuman ini banyak dijajakan di pinggir jalan dan laris manis diburu orang di musim panas. Namun, daripada sekadar meminum, akan lebih baik jika Anda mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam air kelapa yang membuatnya sehat dikonsumsi.

Seperti dijelaskan dr. Jessica Florencia dari KlikDokter, air kelapa sangat baik dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi.

“Sejak lama, air kelapa bermanfaat menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Karena itu, air kelapa cocok bagi Anda yang sering berolahraga berat," jelas dia.

Selain dehidrasi, air kelapa juga sangat baik bagi Anda yang punya keluhan mual, muntah, atau diare. Air kelapa juga bisa membantu mengurangi gejala karena tidak menyebabkan mual, kembung, dan nyaman dikonsumsi. Air kelapa juga akan membantu mengembalikan cairan tubuh dan elektrolit yang hilang karena masalah pencernaan yang dialami.

Kandungan air kelapa

Beragam manfaat tersebut disebabkan oleh kandungan-kandungan sehat di dalam air kelapa. Seperti dilansir dari Livestrong, berikut beberapa kandungan air kelapa:

1. Nilai gizi

Satu gelas air kelapa mengandung 46 kalori. Dari jumlah itu, 8,9 gramnya adalah karbohidrat, serta 6,26 gram gula. Selain itu, Centers for Disease Control and Prevention merekomendasikan Anda untuk mengonsumsi 28 gram serat per hari. Dan, air kelapa menawarkan 2,6 gram atau sekitar 9,3 persen dari kebutuhan serat harian Anda. Tak cuma itu, air kelapa juga mengandung 1,78 gram protein dan kurang dari 1 gram total lemak.

2. Kalium

Air kelapa merupakan sumber kalium elektrolit yang baik, dan menyediakan 600 miligram dalam satu cangkir. Banyak orang minum air kelapa setelah berolahraga berat untuk menggantikan elektrolit yang hilang. Kadar kalium normal diperlukan untuk fungsi sel biasa. Ketika kadar kalium turun terlalu rendah, sistem saraf akan terpengaruh. Akibatnya, detak jantung akan menjadi tidak teratur. Jika tidak ditangani dengan tepat, bisa berakibat fatal.