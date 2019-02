Ketahuilah, Tubuh Membakar Lebih Banyak Kalori Saat Anda Istirahat

Tidur. Foto: Meetdoctor

jpnn.com - Tidak seperti persepsi umum, waktu yang Anda habiskan untuk berolahraga dan waktu tidur bukanlah satu-satunya saat tubuh membakar jumlah maksimum kalori.

Studi terbaru pada subjek ini mengungkapkan bahwa orang membakar 10 persen lebih banyak kalori pada sore hari dan selama jam malam awal.

"Pada kenyataannya, melakukan hal yang sama pada satu waktu dalam sehari, membakar lebih banyak kalori daripada melakukan hal yang sama pada waktu yang berbeda ini yang mengejutkan kami," kata Kirsi-Marja Zitting dari Division of Sleep and Circadian Disorders at Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, seperti dilansir laman India Times, Senin (11/2).

Karena pekerja shift malam melakukan hal yang sama setiap minggu, maka jam internal tubuh mereka tidak bisa mengikuti dan itu berkaitan pada kecepatannya sendiri.

"Hal ini memungkinkan kami untuk mengukur tingkat metabolisme pada semua waktu biologis yang berbeda setiap hari," sambung Jeanne Duffy di Brigham and Women's Hospital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran energi kita saat istirahat adalah yang terendah selama jam biologis alami di malam hari dan tertinggi pada 12 jam kemudian, yakni jam biologis alami di sore hari.

"Ini bukan tentang apa yang kita makan saja, tetapi ketika kita makan dan istirahat yang berdampak pada seberapa banyak energi yang kita bakar atau simpan sebagai lemak," pungkas Duffy.

Keteraturan kebiasaan seperti makan dan tidur sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Penelitian ini adalah salah satu yang pertama dari jenisnya yang membantu menentukan pengeluaran energi tubuh pada siklus tidur-bangun alami kita.(fny/jpnn)