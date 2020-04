Keterlaluan, Nessa Berjoget TikTok Pakai Suara Orang Baca Alquran

jpnn.com - Seorang pengguna Tiktok bernama Nessa Barret membuat berang para warganet. Penyebabnya adalah aksi Nessa dan seorang temannya menggunakan suara orang membaca Alquran sebagai iringan untuk jogetnya di TikTok.

Cewek berusia 17 tahun pemilik 6,1 juta pengikut di Twitter itu tampak mengenakan tank top hitam sembari meliukkan tubuhnya mengikuti alunan suara pria membaca Alquran. Sontak ulah warga Amerika Serikat (AS) itu megundang kemarahan.

Hi @nessaabarrett I hope you realize that this is Very disrespectful and offensive to the Muslim community!! pic.twitter.com/kZmm06x7W0