Ketua MPR dan Presiden GCTP Teken MoU Penyebarluasan Budaya Toleransi dan Perdamaian

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Presiden the Global Council for Tolerance and Peace/GCTP (Dewan Toleransi dan Perdamaian Global) H.E Mr. Ahmed Bin Mohamed Aljarwan menandatangani nota kesepahaman tentang penyebarluasan budaya toleransi dan perdamaian.

Ruang lingkup kerja sama tersebut, antara lain MPR dan GCTP akan menjalin hubungan untuk saling bertukar isu keparlemenan dalam bidang toleransi dan perdamaian.

Kemudian berkonsultasi dan saling membantu untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama di bidang toleransi dan perdamaian.

Baca Juga: Bamsoet Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Dituntaskan

Selain itu, mengambil berbagai langkah pengembangan kerja sama parlemen dalam berbagai arsip yang mewakili kepentingan bersama di bidang toleransi dan perdamaian serta berkonsultasi apabila diperlukan, khususnya saat menyelenggarakan berbagai acara bersama dan kolaboratif.

Bamsoet yang akrab disapa itu mengatakan Sebagai Rumah Besar Kebangsaan yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, dan MPR memiliki program penguatan karakter bangsa dan pembangunan wawasan kebangsaan melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR.

"Melalui program ini, kami memasyarakatkan nilai-nilai kearifan lokal kepada segenap elemen bangsa, termasuk nilai-nilai toleransi dan perdamaian," ujar Bamsoet melalui keterangan resminya, Selasa (8/8).

Baca Juga: Bamsoet Dorong KPU Wajibkan Legislator yang Baru Dapat Pembekalan Ideologi Pancasila

Bamsoet menyebutkan delapan pendiri GCTP, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Argentina, Uni Emirat Arab, Comoros, Albania, India dan Mesir.

Kantor pusat di pulau Malta dan kantor penghubung di seluruh dunia.