Kevin Aprilio Buka-bukan soal Malam Pertama, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Kevin Aprilio buka-bukaan perihal malam pertamanya dengan Vicy Melanie.

Anak Addie MS dan Memes ini mengatakan bahwa malam pertamanya terasa seru.

“Malam pertama seru sih, he he he he, seru, seru,” kata Kevin Aprilio salah tingkah di hadawap awak media, di studio Aprilio Kingdom, Lebak Bulus, Rabu (28/10).

Pentolan grup musik Vierratale ini mengaku lega akhirnya bisa menikahi sang kekasih.

“Enak ya sudah jadi suami istri,” ujar Kevin Aprilio malu-malu.

Kevin Aprilio dan Vicy Melanie menikah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/10) lalu.

Keduanya meresmikan hubungan mereka setelah berpacaran selama lima tahun.

Pernikahan Kevin dan Vicy sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Sebelumnya, mereka berencana menikah pada pertengahan tahun.