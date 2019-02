Kimmy Jayanti Hamil Anak Greg Nwokolo

jpnn.com, JAKARTA - Model sekaligus presenter Kimmy Jayanti mengumumkan kabar bahagia di momen hari valentine.

Dia mengabarkan tengah mengandung calon buah hati dari pernikahannya dengan pesepakbola Greg Nwokolo.

"Kepada rekan media, penggemar, & students im so happy, so blessed & so humbled to announce about my pregnancy to all of you," ungkap Kimmy Jayanti lewat akun Instagram miliknya, Kamis (14/2).

"Jadi 5 bulan yang lalu, saya mengejutkan suami saya dengan berita bagus bahwa saya hamil, dia sangat bahagia, saya belum pernah melihatnya tersenyum sebesar ini," sambungnya.

Melengkapi kabar bahagianya, Kimmy Jayanti mengunggah sebuah foto berbusana kuning. Foto itu memperlihatkan dirinya berdiri dengan keadaan perut yang buncit.

"Im sharing this happiness to you all terima kasih sudah berbahagia untuk saya & keluarga kecil saya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat hari kasih sayang, selamat uncle, onty, omtie," imbuh Kimmy.