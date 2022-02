Kinerja Himbara 2022 Diproyeksi Lebih Cemerlang dan Mampu Dongkrak Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diproyeksikan kembali cemerlang tahun ini.

Himbara juga diharapkan mampu mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan pascakrisis akibat pandemi.

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto berpendapat dilihat dari sisi profitabilitas kinerja yang dibukukan Himbara tahun ini diperkirakan bisa lebih baik dibandingkan capaian pada 2021.

Menurut Eko, Himbara bisa mengambil peluang dari ketidakpastian ekonomi baik di tataran domestik maupun global.

“Kalau bicara profitabilitas, bank Himbara bisa lebih hijau dari tahun lalu,” ujar Eko, Kamis (24/2).

Eko mencontohkan ada beberapa hal yang akan mendorong ekonomi dunia 2022 berada pada ketidakpastian, yakni The Fed rate, gejolak harga minyak dunia, hingga tensi politik yang memanas di Eropa.

Namun, ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan mengarah pada naiknya suku bunga.

“Himbara bisnisnya kan sektor keuangan di mana tahun ini meski ada ketidakpastian, ketika suku bunga naik, bagi bank-bank yang likuiditasnya melimpah, seperti Himbara ini, dan punya brand bagus, akan dapat potensi keuntungan yang lebih besar,” papar Eko.