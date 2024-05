Kiprah ESQ selama 24 Tahun Diapresiasi Sejumlah Tokoh Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh mengapresiasi kiprah ESQ Group dan Ary Ginanjar Agustian sebagai pendiri, yang konsisten menegakkan pembangunan karakter dan budaya kerja di Indonesia.

Adapun lembaga pembangunan karakter dan budaya ESQ Group memperingati milad ke-24 tahun, pada Minggu (19/5/2024).

Wakil Direktur Utama Mind Id, Dany Amrul Ichdan mengatakan, ESQ mengajarkan sebuah national platform yang sangat strategis membangkitkan tiga power penting dalam kehidupan.

"The power of believe sebuah keyakinan transidental makrifat kepada Allah dan juga sebuah pengembaraan kekayaan spiritual dalam perjalanan hidup kita sehingga kita sebagai leader-leader, khususnya kami di BUMN sangat merasakan sentuhan ESQ," ucapnya.

Kedua, lanjutnya, ESQ mengajarkan sebuah power of commitment membangun kebersamaan dream team, membangun kesamaan frekuensi, kesamaan visi, dan kesamaan tindakan ke depan agar komitmen ini menjadi sebuah landasan fundamental untuk melakukan transformasi berbagai bidang.

"Pada akhirnya ESQ adalah sebuah platform terpenting untuk memberikan the power of legacy, karena ini menjadi amal jariyah yang tidak terputus," lanjut Danny.

Dubes RI untuk Ukraina Armenia dan Georgia periode 2017-2021, Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa setelah 20 tahun menjadi bagian dari keluarga ESQ, banyak sekali kebaikan yang dia terima.

"Pada 2004, baru empat tahun ESQ berdiri, saya menjadi salah satu muridnya Pak Ary dan itu sangat berbekas dan mendalam sekali. ESQ memberikan suatu power of belief kepada kita," ujar Yuddy.