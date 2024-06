KISI Beri Kemudahan Berinvestasi Melalui New Feature New Future

jpnn.com, JAKARTA - Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) memberikan kemudahan dan keuntungan investasi melalui program 'New Feature New Future'.

Program ini tidak hanya memperkenalkan cara berinvestasi yang lebih simpel, tetapi pengalaman dan keuntungan terbaik.

Berbagai fitur dan keuntungan utama dibandingkan dengan metode pendaftaran sebelumnya, salah satunya New Web Registration.

"Fitur ini memungkinkan akses langsung ke website resmi KISI melalui laptop atau desktop tanpa batasan sistem operasi," dikutip dari siaran pers, Selasa (11/6).

Proses pembukaan akun juga dilakukan sepenuhnya secara daring dan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investor hanya perlu melakukan video call dengan KISI untuk verifikasi. Fitur ini berlaku untuk semua jenis akun saham, termasuk akun reguler, margin, dan syariah.

KISI juga menawarkan Promo bunga Margin 8,8% per tahun-dari sebelumnya 18%. Investor dapat meningkatkan portofolio investasinya tanpa khawatir tentang biaya bunga yang tinggi.

Dengan satu akun yang terintegrasi untuk saham, reksa dana, dan obligasi, KISI memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio investasi yang efisien.