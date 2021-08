Klasemen Olimpiade Tokyo 2020: Indonesia Masih Terbaik Asia Tenggara

jpnn.com, TOKYO - Kontingen China makin kokoh di puncak klasemen Olimpiade Tokyo 2020 setelah memetik tiga medali emas tambahan pada hari ke-11, Selasa (3/8).

Hari ini China meraih satu keping emas lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat yang berada di posisi kedua klasemen Tokyo 2020.

China untuk sementara mengumpulkan total 32 medali emas, 21 perak dan 16 perunggu, sedangkan Amerika Serikat di posisi kedua dengan 24 emas, 28 perak dan 21 perunggu.

Kontingen Jerman, yang meraih dua medali emas tambahan pada hari Selasa, naik ke urutan ketujuh dengan koleksi delapan emas, delapan perak dan 14 perunggu, bertukar tempat dengan Prancis.

#Tokyo2020 Medal Tally



Day 11: Tuesday, 3 Aug 2021



3 #Gold medals won today by #CHN from

Xie Siyi #Diving

Zou Jingyian, Guan Chenchen #ArtisticGymnastics#PHI tambah 1 #Silver medal hari ini dari #Boxing , INDONESIA #INA masih teratas di ASEAN!



Good night, see you tomorrow! pic.twitter.com/tS5fdGXMXX — Badminton Talk (@BadmintonTalk) August 3, 2021