Klasemen Sementara Premier League, Ada Arsenal di Posisi Ketiga

jpnn.com, LONDON - Arsenal naik ke posisi ketiga klasemen sementara Premier League setelah mengalahkan Newcastle United di Stadion Emirates, Selasa (2/4) dini hari WIB.

Dua gol masing-masing dari Aaron Ramsey (30) dan Alexandre Lacazette (83) membawa The Gunners menang 2-0 dari tamunya.

Opta melansir Arsenal telah menjaga tiga clean sheet berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Desember 2017. Ini merupakan kemenangan ke-10 Arsenal secara berturut-turut dalam laga kandang di Premier League.

10 - Arsenal have won 10 consecutive home league games within the same season for the first since May 1998. Perfect. #ARSNEW pic.twitter.com/BFYfnqhS9c — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2019