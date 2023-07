Kolaborasi dengan Iceperience, Festival We The Fest 2023 Hadirkan 19 Musikus Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Ajang musik tahunan, We The Fest 2023 digelar di HBK Sports Complex, Senayan, Jakarta, selama tiga hari mulai Jumat (21/7) hingga Minggu (23/7).

Menawarkan sensasi baru festival musik, Iceperience bersama We The Fest 2023 menyajikan penampilan dari berbagai musisi lintas genre, yakni 19 musisi internasional dan 25 musisi hits Tanah Air.

Ismaya sebagai penyelenggara We The Fest 2023 juga menghadirkan tiga panggung megah dengan konsep baru.

Line-up musikus internasional ada The Strokes, The 1975, The Kid Laroi, Daniel Caesar, Alexander 23, Dermot Kennedy, Devita, Dhruv, Elderbrook, Gryffin, Jake Scott, LeHii.

Kemudian, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), Peach Tree Rascal, Porter Robinson, Rini, Sabrina Carpenter, Sorn (feat Seungyeon & Denise Julia), dan Ty Dolla $ign.

Sementara itu, musikus tanah air yang akan tampil ada Alyph (feat A. Nayaka & Ben Utomo), Barasuara, Cokelat, David Bayu, Efek Rumah Kaca, Gigi, Hindia.

Lalu, Kahitna, Kunto Aji, Maliq & D’Essentials, Mikha Angelo, Mocca, Project Pop, The Adams, The Changcuters, Yura Yunita, hingga Ziva Magnolya.

"Kami mengajak para pencinta musik bukan sekadar datang untuk melihat dan menikmati performance para musikus, tetapi mencoba, serta merasakan berbagai experience," ujar Sigit Diapsoputra selaku Perwakilan Iceperience, dalam keterangannya, Senin (17/7).