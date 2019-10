Kolaborasi Samsung dan Under Armour Lahirkan Galaxy Watch Active 2 Edisi Khusus, Harga Rp 4 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Samsung bekerja sama dengan merek produk olahraga Under Armour, menghadirkan perangkat wearable Galaxy Watch Active 2 di Indonesia dengan harga Rp 4,9 juta.

"Kolaborasi dengan Under Armour akan datang pada November dengan harga Rp 4,999 juta," ujar Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia Denny Galant, di Jakarta, Rabu (16/10).

Secara spesifikasi umum, Galaxy Watch Active 2 edisi Under Armour tidak berbeda dari model standar. Hanya saja ada tambahan aplikasi Under Armour dan terhubung dengan sepatu Under Armour.

Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition mempunyai ukuran perangkat 44 mm dengan bahan aluminium dan desain tali pengikat dan Watch Face khusus Under Armour.

Samsung Galaxy Watch Active 2 dibekali layar Super AMOLED Corning Gorilla Glass, baterai 340 mAh, RAM 768, dan ROM 4 GB.

Model standar dengan ukuran 41 mm dibanderol mulai dari Rp 4,199 juta, sedangkan 44 mm dengan harga Rp 5,4 juta.

Sesuai dengan namanya, perangkat ini diperuntukkan bagi millenials yang aktif, memiliki mobilitas tinggi dan gemar berolahraga.

Galaxy Watch Active 2 merupakan penerus dari Galaxy Watch yang diluncurkan pada akhir 2018 dan kelanjutan dari Galaxy Watch Active yang dirilis pada Maret 2019. (mg8/jpnn)