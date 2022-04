Kolonel Laut (P) Tony Menghadap KSAL di Wisma Elang Laut, Selanjutnya Ucapkan Kalimat Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menerima laporan tentang Program Revitalisasi Puskodal Tahun 2021-2022 dari Kepala Pusat Komando Pengendalian Angkatan Laut (Kapuskodal) Kolonel Laut (P) Tony Herdijanto.

Kegiatan ini berlangsung di Wisma Elang Laut (WEL), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).

Di hadapan KSAL, Kapuskodal melaporkan Grand Design dan Progres Revitalisasi Puskodal untuk Menuju Network Centric Warfare (NCW) yakni Revitalisasi Hardware, Revitalisasi Software, Revitalisasi Organisasi serta Revitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Kolonel Tony juga menjelaskan mengenai System Performance Readiness and Tactical Analysis (SPARTAN) yang saat ini digunakan oleh Puskodal.

Kepala Staf Angkatan Laut laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa revitalisasi ini penting dilaksanakan karena harus adaptif dan mampu mengembangkan ide dan inovasi baru yang bermanfaat serta berpikir out of the box.

Puskodal ke depannya semakin tajam dalam fungsinya dan mampu mengendalikan operasi secara real time, untuk meningkatkan pengendalian respons unsur gelar operasi, baik kapal permukaan, pesawat patroli maritim, Marinir dan operasi pasukan khusus.(fri/jpnn)