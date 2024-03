Konsisten Bahas Energi Terbarukan, Pertamina Sabet 2 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina dan anak usahanya, Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyabet penghargaan sebagai perusahaan yang konsisten dan memiliki komitmen tinggi dalam publikasi tentang energi baru terbarukan, lingkungan, dan isu keberlanjutan oleh Nusantara TV pada Rabu (28/2).

Penghargaan tersebut diraih Pertamina dan Pertamina NRE untuk kategori The Most Sustainable Communication Company in Mining and Energy.

Nusantara TV bekerja sama dengan Binokular, Perusahaan yang bergerak di bidang riset pemberitaan media dan percakapan media sosial.

Penjurian didasarkan pada tiga hal, yaitu pertama, inovasi program yang meliputi upaya perusahaan dalam mengkomunikasikan program-program yang berkelanjutan.

Kedua, kinerja komunikasi, yaitu transparansi informasi dan pendekatan manajemen kepada publik perihal program keberlanjutan yang dijalankan.

Ketiga, dampak program, yaitu dampak yang ditimbulkan dari mengkomunikasikan program keberlanjutan perusahaan.

Bisnis Pertamina NRE fokus pada solusi rendah karbon, energi terbarukan, dan bisnis hijau.

Saat ini portofolio bisnis yang tengah dikelola Pertamina antara lain pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit Listrik tenaga gas uap, perdagangan kredit karbon, inisiatif nature and ecosystem based solutions (NEBS), hidrogen bersih, serta baterai dan kendaraan Listrik