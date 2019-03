Konsumsi Bawang Putih Bisa Redakan Radang Tenggorokan?

jpnn.com - Kepopuleran bawang putih sebagai bumbu dapur yang menyehatkan mungkin sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain dapat membantu menurunkan kolesterol, ada juga yang mengatakan bahwa bawang putih dapat meredakan radang tenggorokan. Apakah itu benar?

Dilansir Livestrong.com, sifat antibiotik yang dimiliki oleh bawang putih belum pernah diindikasikan sebagai pengobatan infeksi bakteri.

Ada dua jenis radang tenggorokan, yakni radang tenggorokan yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Radang tenggorokan akibat bakteri disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes dan Streptococcus kelompok A, sehingga dikenal sebagai Streptococcal pharyngitis (radang tenggorokan akibat bakteri Streptokokus).

Menurut sebuah artikel tinjauan tahun 2014 yang diterbitkan dalam “Annals of National Institute of Hygiene”, bawang putih memang menunjukkan aktivitas antibakteri in vitro terhadap beberapa bakteri Streptococcus. Namun, belum bisa dipastikan apakah aktivitas itu berdampak positif pada radang tenggorokan atau tidak.

Hal itu pun kemudian ditanggapi oleh dr. Atika dari KlikDokter. Menurutnya, benar bahwa kemampuan herbal satu ini dalam mengobati radang tenggorokan mesti ditinjau lebih dalam lagi.

“Sudah diteliti bahwa radang tenggorokan akibat infeksi bakteri sebaiknya disembuhkan dengan antibiotik,” kata dr. Atika.

Tapi jika bakterinya tidak terlalu ganas dan daya tahan tubuh bagus, dr. Atika menambahkan bahwa radang tenggorokan akibat infeksi bakteri bisa sembuh dengan sendirinya.

Bahan alami pereda gejala radang tenggorokan

Sumber : Klikdokter