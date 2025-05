Kuartal I 2025, Laba Bersih PTPN Group Meroket Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III terus menunjukkan kinerja positif dan penguatan portofolio bisnis.

Melalui restrukturisasi strategis dan efisiensi operasional, PTPN Group kini menapaki jalur pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas yang semakin kokoh.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Mohammad Abdul Ghani mengungkapkan transformasi yang dilakukan sejak 2020 telah menghasilkan dampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan struktur bisnis perusahaan.

“PTPN Group saat ini tidak hanya berhasil keluar dari tekanan beban historis, tetapi juga berhasil membangun struktur portofolio bisnis yang lebih fokus dan bernilai tambah tinggi. Transformasi yang kami lakukan terbukti mampu mendongkrak efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas,” ujarnya.

Dalam rentang 2021-2024, PTPN Group melakukan langkah strategis dan transformasi, di mana perusahaan merestrukturisasi 13 anak perusahaan menjadi tiga entitas, yakni PTPN I (Supporting Co), PTPN IV (Palm Co), dan PT Sinergi Gula Nusantara (Sugar Co).

Selain itu perusahaan juga melakukan Transformasi EBITDA melalui efisiensi operasional dan biaya, peningkatan akuntabilitas dan fungsi pengendalian.

Perusahaan juga aktif mengembangkan inisiatif strategis untuk mendukung ketahanan pangan, transisi energi hijau, serta hilirisasi berbasis industri agro yang berkelanjutan.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III berhasil mendapatkan peringkat akhir “idA”/Stable” (Single A; Stable Outlook) oleh Lembaga Pemeringkat PT Pefindo untuk periode 24 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, meningkat dibandingkan periode sebelumnya di mana perusahaan mendapatkan predikat “Sehat” dengan peringkat “idA-“/stable.