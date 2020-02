Kylian Mbappe dan Thomas Tuchel Bentrok Lagi di Depan Umum

jpnn.com, PARIS - Untuk ketiga kalinya musim ini, superstar Paris Saint-Germain Kylian Mbappe dan sang pelatih Thomas Tuchel bentrok di depan publik.

Di depan kamera, Mbappe dan Tuchel tampak bertengkar ketika PSG memenangi laga melawan Montpellier dengan skor 5-0, dalam pekan ke-22 Ligue 1 di Parc des Princes, Sabtu (1/2) malam WIB.

Mbappe yang mencetak gol keempat PSG pada menit ke-57 dalam laga tersebut, ditarik keluar pada menit ke-68 untuk memberikan tempat untuk Mauro Icardi.

Tuchel tampak meraih lengan Mbappe dan seperti pengin menjelaskan keputusannya. Namun, Mbappe membuat kesan dia tidak senang dengan keputusan itu.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.



, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. ???? pic.twitter.com/T8KqTjGwuy — Paparazi (@RadioPaparazi) February 1, 2020