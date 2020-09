LA Lakers Gebuk Denver Nuggets di Gim ke-4 Final Wilayah Barat

jpnn.com, ORLANDO - Anthony Davis dan LeBron James menghasilkan 60 poin untuk LA Lakers, pada gim keempat laga melawan Denver Nuggets di final Wilayah Barat NBA.

Lakers menang 114-108 dalam gim di Orlando, Jumat (25/9).

James menyelesaikan laga dengan 26 poin, sembilan rebound, dan delapan assist.

Sementara Davis mengumpulkan 34 poin saat Lakers bertahan untuk mengalahkan Nuggets dan memimpin 3-1 dalam seri best of seven.

AD & LBJ propel @Lakers to 3-1 lead!@AntDavis23: 34 PTS, 10-15 FGM@KingJames: 26 PTS, 9 REB, 8 AST



Game 5: Saturday - 9pm/et, TNT pic.twitter.com/hvdHkr0SJb — NBA (@NBA) September 25, 2020

Pertandingan kelima digelar Minggu (27/9).

Jamal Murray memimpin Nuggets dengan 32 poin dan delapan assist, sementara Jerami Grant selesai dengan 17 angka bagi Denver.