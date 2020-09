Miami Heat Butuh Satu Kemenangan Lagi Untuk Tembus Final NBA

jpnn.com, ORLANDO - Guard Miami Heat Tyler Herro tampil gemilang untuk membawa timnya mengatasi Boston Celtics 112-109, pada gim keempat final Wilayah Timur NBA di Orlando, Kamis (24/9) pagi WIB.

Herro yang masih berusia 20 tahun mencetak rekor sebagai rookie peraih poin tertinggi bagi Heat, yakni 37 poin.

Dia melakukan 14 tembakan sukses dari 21 tembakan di area dua angka, dan berhasil melakukan 5 kali dari 10 tembakan jarak tiga poin.

Herro juga mencatatkan diri menjadi pemain berusia 20 tahun kedua dalam sejarah playoff NBA yang mencetak setidaknya 37 poin dalam satu pertandingan.

Game 4. Quarter 4. Time for Herro ball.@raf_tyler scores 1?7? in the 4th.. Game 5 is Friday at 8:30 PM ET on ESPN! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/JgNjz8PAkJ — NBA (@NBA) September 24, 2020