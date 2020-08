LA Lakers Pukul Blazers di Hari Kobe, Miami Heat Tembus Semifinal

jpnn.com, ORLANDO - LeBron James mencetak 30 poin untuk membawa Los Angeles Lakers mengalahkan Portland Trail Blazers 135-115, pada gim keempat babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat, di ESPN Wide World of Sports Complex, di Orlando, Selasa (25/8).

Bagi Lakers, kemenangan ketiga di putaran pertama itu menjadi istimewa karena terjadi di Hari Kobe.

Senin (24/8) adalah tepat 20 tahun sang legenda Kobe Bryan berkarier di Lakers.

LeBron James menyumbang 30 poin dan 10 assist dalam 28 menit sebelum masuk ke bangku cadangan di akhir kuarter ketiga.

???????????? @KingJames jelly layups from the past 5 seasons!



? LAL/POR Game 5

???? Wed. (8/26) at 9 PM ET on TNT pic.twitter.com/yCl5V0eBf3 — NBA (@NBA) August 25, 2020