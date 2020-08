NBA Playoffs Hari Ini: Dua Unggulan Utama Tumbang

jpnn.com, ORLANDO - Dua unggulan pertama NBA Playoffs LA Lakers (Barat) dan Milwaukee Bucks (Timur) kalah di gim pertama babak pertama.

Keduanya sama-sama kalah dari unggulan ke-8.

Lakers keok dari Portland Trail Blazers. Sementara Bucks kalah dari Orlando Magic.

Pada pertandingan lebih awal di Orlando, Rabu (19/8) dini hari, Bucks kalah dari Magic 110-122.

Superstar Bucks, yang menjadi kandidat kuat MVP NBA, Giannis Antetokounmpo, menyumbang 31 poin.

Namun, itu belum cukup membawa timnya memenangi gim pertama.

Dari kubu Magic, Nikola Vucevic mencetak 35 poin.

Kemenangan ini membuat Magic unggul 1-0 dalam format pertemuan best of seven, alias mencari siapa yang lebih dahulu menang empat kali.