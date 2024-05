Laga Teknologi Sejati Hadir Sebagai Problem Solving dalam Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Setiap orang atau bisnis pasti memiliki kendala dalam bidang IT. Kendala tersebut menyangkut beberapa aspek penting yang seharusnya bisa ditingkatkan, tetapi justru menjadi kendala.

Mencari solusi dari permasalahan tersebut sangatlah tidak mudah. Dibutuhkan perusahaan IT yang memiliki layanan berkualitas bagus, seperti Laga Teknologi Sejati.

Konsultan IT ini hadir sebagai problem solving dalam dunia bisnis. Layanan IT yang dimiliki pun up to date mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Baca Juga: Zenoh Berikan Solusi untuk Permasalahan IT dalam Bisnis

Beragam layanannya, yakni membuka kelas coding dan design grafis, melayani pembuatan website untuk usaha dan perorangan, melakukan integrasi untuk sistem AI, membuat aplikasi berbasis mobile untuk usaha dan perorangan.

Kemudian, melayani pembuatan design grafis, memiliki layanan pengembangan sistem, dan menjadi bagian marketing online sebuah usaha.

Laga Teknologi Sejati memiliki prinsip yang sangat kuat untuk tim yang tergabung dalam perusahaan IT ini.

Baca Juga: Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan Penguasaan Teknologi Digital

Dalam keterangannya, konsultan IT ini membeberkan beberapa prinsip kerja, yakni menganggap rekan kerja adalah bagian dari keluarga, bekerja dengan cepat.

Selanjutnya, melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan sepenuh hati, klien adalah prioritas yang utama, dan melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan sepenuh hati.