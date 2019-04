Lagi, Manchester City Gusur Liverpool, Cek Klasemen Sementara Premier League di Sini

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City kembali ke puncak klasemen sementara Premier League usai membukukan kemenangan 2-0 atas Cardiff City di Stadion Etihad, Kamis (4/4) dini hari WIB.

Kevin De Bruyne membuat City unggul cepat di menit ke-6. Masih di babak pertama, tuan rumah unggul 2-0 berkat gol Leroy Sane pada menit ke-44.

24 - Leroy Sane has had a hand in 24 goals in his last 21 appearances at the Etihad Stadium for Manchester City in all competitions (9 goals, 15 assists). Ruthless. — OptaJoe (@OptaJoe) April 3, 2019