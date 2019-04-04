Lagi, Manchester City Gusur Liverpool, Cek Klasemen Sementara Premier League di Sini
jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City kembali ke puncak klasemen sementara Premier League usai membukukan kemenangan 2-0 atas Cardiff City di Stadion Etihad, Kamis (4/4) dini hari WIB.
Kevin De Bruyne membuat City unggul cepat di menit ke-6. Masih di babak pertama, tuan rumah unggul 2-0 berkat gol Leroy Sane pada menit ke-44.
24 - Leroy Sane has had a hand in 24 goals in his last 21 appearances at the Etihad Stadium for Manchester City in all competitions (9 goals, 15 assists). Ruthless. — OptaJoe (@OptaJoe) April 3, 2019
Kemenangan itu membuat poin City menjadi 80, satu poin lebih banyak dari Liverpool. Dengan enam pertandingan sisa di Premier League, persaingan City dan Liverpool bakal ketat. (adk/jpnn)
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Klasemen sementara Premier League:
skysports
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