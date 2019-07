Langsung Dibanderol Rp 12,6 Triliun, Berapa Gol Griezmann di Musim Pertama Bersama Messi?

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona resmi mendapatkan pemain idamannya Antoine Griezmann. Penyerang asal Prancis berusia 28 tahun itu didapat setelah Barca menebus klausul pelepasannya dari Atletico Madrid sebesar EUR 120 juta atau setara Rp 1,8 triliun.

Griezmann diikat kontrak berdurasi lima musim. Tak tangung-tanggung, Barca juga membanderol klausul buyout atau pembelian Griezmann hingga angka EUR 800 juta. Gila. Itu setara Rp 12,6 triliun.

BACA JUGA: Rp 1,8 Triliun! Antoine Griezmann Resmi Milik Barcelona

"Barcelona telah membayar klausul pembelian 120 juta euro untuk membebaskan Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Pemain akan menandatangani kontrak dengan klub barunya untuk lima musim, hingga 30 Juni 2024 dengan klausul pembelian EUR 800 juta," bunyi pernyataan Barcelona di situs resminya.

Setelah Griezmann resmi pindah ke Barcelona, media sosial pun ramai. Dari mulai bicara soal si pemain hingga kemampuan pelatih Ernesto Valverde meramu formasi tim yang diisi Griezmann, Lionel Messi dan Luis Suarez.

Antoine Griezmann scored 20+ goals across all competitions in every season he has spent at Atlético Madrid:



2014/15: 25 ?

2015/16: 32 ?

2016/17: 26 ?

2017/18: 29 ?

2018/19: 21 ?



How many will he get at Barcelona? pic.twitter.com/GeqAAyOkY4 — Squawka Football (@Squawka) July 12, 2019