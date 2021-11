Lebron James dan Isaiah Stewart Terlibat Perkelahian, Lakers Pecundangi Pistons

jpnn.com, LOS ANGELES - Keributan sempat terjadi saat pertandingan Los Angeles Lakers melawan Detroit Pistons di Little Caesars Arena, Senin (22/11) pagi WIB.

Berawal dari sebuah pelanggaran, pemain Detroit Pistons Isaiah Stewart dan bintang LA Lakers Lebron James tiba-tiba terlibat sebuah pertikaian.

Stewart yang tidak terima disikut oleh Lebron terlihat berusaha menyerang balik mantan pemain Cleveland Cavaliers dan Miami Heat itu.

Dengan wajah berlumuran darah, Stewart yang berusaha menyerang Lebron dihalangi oleh beberapa temannya, seperti Anthony Davis dan Russel Westbrook.

LeBron and Isaiah Stewart get into it ????



Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2021