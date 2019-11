LG Chemical Berminat Bangun Pabrik Baterai Motor Listrik di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut peluang era elektrifikasi di Indonesia, LG Chemical menyatakan berminat berinvestasi membangun pabrik baterai terintegrasi, meliputi pabrik baterai sel, baterai modul, hingga fasilitas daur ulang baterai.

Hal itu, diungkapkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, saat melakukan one on one meeting dengan direksi LG Chemical, di Seoul, Selasa (19/11).

LG Chemical sendiri tengah menyiapkan dana investasi sebesar USD 2,3 miliar. LG menegaskan Indonesia merupakan salah satu yang menjadi fokus perusahaan.

Investasi tersebut akan direalisasikan pada upaya kajian terkait penggunaan baterai listrik pada sepeda motor dalam mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

"LG berniat untuk melakukan penelitian dan mendukung studi, melakukan kajian-kajian untuk kendaraan, terutama sepeda motor listrik," katanya.

Pabrik baterai LG disarankan bisa didirikan di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Menurut Kemenperin, ini juga sekaligus menjadi tempat uji coba penggunaan motor listrik yang menggunakam baterai buatan LG Chemical.

"Surabaya sangat ingin untuk mendukung lingkungan yang sehat. Ini merupakan satu kesatuan yang diharapkan sesuai dengan harapan LG dan Indonesia, yang sama-sama saling menguntungkan," pungkas Agus.