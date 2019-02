Liburan ke Jepang, Ariel NOAH Bawa Rendang

Ariel Noah. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ariel NOAH tengah menikmati liburan dengan keluarga di Jepang. Dia membawa ibunya, Darlina Darwis serta putrinya, Alea .

Beberapa momen liburan di Negeri Sakura dibagikan Ariel NOAH lewat akun Instagram miliknya. Salah satunya menu makanan yang dikonsumsi di sana.

Ternyata, Ariel NOAH dan keluarga sengaja membawa rendang untuk dimakan bersama anak dan ibunya.

"When you travel 2900 miles from home, and still have rendang for dinner. #travelingwithmom," ungkap Ariel NOAH, Rabu (20/2).



Unggahan Ariel Noah.

Tidak hanya makanan, pelantun Yang Terdalam itu juga membagikan suasana saat berada di Jepang. Salah satunya saat Ariel sedang bermain salju.

