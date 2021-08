Lihat! Ini Aksi TNI AD Melatih 123 Pemuda di Papua

jpnn.com, MIMIKA - Kodim 1710/Mimika menggelar kegiatan pembinaan fisik kepada 123 pemuda di Kabupaten Mimika, Papua sebagai calon bintara PK TNI AD Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan ini dipusatkan di makodim setempat di Distrik Kuala Kencana.

Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf Yoga Cahya Prasetya mengatakan latihan pembinaan fisik yang mereka jalani itu sebagai bagian dari persiapan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

"Latihan tersebut meliputi latihan 'joging', 'full up', 'sit up', 'push up', 'lunges', dan 'shuttle run'. Latihan ini bekal jelang pelaksanaan tes seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2021, sehingga diharapkan para casis (calon siswa) tersebut siap bersaing dengan peserta lainnya,” kata dia.

Dia menyebut pentingnya pembinaan fisik itu karena kesegaran jasmani menjadi salah satu penentu kelulusan calon prajurit TNI AD saat seleksi.

Latihan fisik tersebut berlangsung sejak dua bulan terakhir dengan dibimbing personel Kodim 1710/Mimika Serda Yulius. (antara/jpnn)