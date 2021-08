Lihat, Prajurit TNI AL Ikuti ICM WPNS ke-17

jpnn.com, JAKARTA - TNI AL mengikuti kegiatan Initial Coordination Meeting (ICM) yang merupakan rangkaian kegiatan Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ke-17 tahun 2021 melalui Video teleconference (Vicon) bertempat di Ruang Rapat Waasops Kasal, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/8).

Sebagai perwakilan TNI AL dalam kegiatan ini Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel laut (P) Bambang Dharmawan.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berpesan agar menyiapkan kegiatan tersebut dengan baik karena keterlibatan TNI AL dalam WPNS merupakan wujud implementasi tugas diplomasi TNI AL dalam rangka mendukung kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri negara serta untuk mengawal kepentingan negara di dunia internasional.

Philippine Navy selaku tuan rumah kegiatan WPNS ke-17 tahun 2021 menyelenggarakan ICM WPNS dengan mengundang perwakilan dari 26 perwira staf angkatan laut dari negara-negara di kawasan Pasifik untuk membicarakan rencana kegiatan dan bahan pembicaraan dalam WPNS.

Selain itu, disampaikan juga bahwa kegiatan WPNS ke-17 akan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 26-27 Oktober 2021 dengan mengambil tema “Effectice Ocean Governance for Regional Patnership and Stability”.

Western Pacific Naval Symposium atau WPNS adalah forum kerja sama antar angkatan laut negara-negara di kawasan Pasifik Barat yang diselenggarakan secara bergantian setiap 2 tahun sekali untuk membicarakan isu-isu dan permasalahan angkatan laut terutama di kawasan Pasifik Barat.

Baca Juga: TNI AL Ajak Perwakilan Negara Sahabat Gelar Serbuan Vaksinasi Kepada Masyarakat Maritim

Salah satu kontribusi WPNS yang bernilai strategis dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan adalah the Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) yang kini menjadi referensi oleh mayoritas angkatan laut diseluruh dunia.(fri/jpnn)