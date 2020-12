Link Net Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia First Media Business

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk (LINK) menggelar Discover Possibilities Award 2020 bertema ‘World of Possibilities’.

Malam apresiasi dibuka langsung oleh Presiden Direktur & CEO dan Enterprise Sales Director PT Link Net Tbk pada Selasa (8/12) di Hotel Raffles, Jakarta.

Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman menjelaskan pandemi telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan manusia serta tuntutan transformasi yang harus mampu dijawab di era Revolusi Industri 4.0.

“Berbagai disrupsi yang ada mendorong peningkatan kebutuhan pelanggan terhadap akses kemudahan layanan, yang bisa memenuhi kebutuhan Teknologi Informasi & Komunikasi mulai dari layanan konektivitas, dukungan transformasi digital, hingga penyediaan perangkat yang dapat menyesuaikan kebutuhan serta skala prioritas pelanggan," seru Marlo.

Karenanya, kami menghadirkan Discover Possibilities Award untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada pelanggan First Media Business, yang hingga saat ini masih terus setia bersama kami, dan aktif berkontribusi dalam upaya peningkatan layanan yang kami lakukan, sambungnya.

Selain untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan, ajang penghargaan ini juga menjadi salah satu platform bagi Link Net dalam mempererat hubungan baik.

Baca Juga: PT Link Net Perpanjang Perjanjian Kontrak dengan Anak Usaha PLN

Serta meningkatkan interaksi dan kolaborasi yang sinergis antara First Media Business dengan seluruh pelanggannya.

Apresiasi diberikan kepada 75 loyal customers yang terbagi dalam 6 kategori yaitu: Best Partnership, Best Strategic, Most Compassionate, Most Empowering, Most Enduring, dan Most Inspiring.