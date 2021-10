Link Net Kembali Raih Penghargaan untuk Pengembangan SDM

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk kembali menorehkan prestasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Indonesia Human Capital Award VII 2021 (IHCA-VII-2021).

Acara berskala nasional itu mengangkat tema Managing People Collaboration through HC Data Analytics & Technology Savvy in Complex Era yang belum lama ini diselenggarakan secara hybrid oleh Economic Review di Yogyakarta.

Dalam acara penganugerahan IHCA-VII-2021, Link Net menerima penghargaan sebagai 2nd The Best Indonesia Human Capital 2021 dengan predikat Platinum – A – Very Excellence untuk kategori Non Finance – Public Company dan The Best Indonesia Human Capital Director 2021 in Innovation & Digital Human Capital yang dianugerahkan kepada Yosafat Hutagalung selaku Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk.

Yosafat menyampaikan Strategi Human Capital (HC) yang diterapkannya telah menjadikan Link Net sebagai ekosistem terbaik bagi seluruh talent dan leader untuk bekerja dan berkarya.

“Dengan budaya perusahaan I AM First Squad yang mengandung delapan nilai utama, seluruh First Squad memiliki peluang untuk tumbuh dan mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya dengan optimal.”

Selain itu, budaya I AM First Squad dan strategi Human Capital Link Net juga difokuskan untuk mendorong pertumbuhan PT Link Net Tbk, menjadikannya sebagai perusahaan terbaik dalam industri teknologi, serta dapat terus berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

“Kami yakin budaya dan Human Capital adalah faktor terpenting dalam membangun eksistensi dan keberlanjutan perusahaan,” kata Yosafat.

First Squad merupakan identitas seluruh karyawan PT Link Net Tbk. Kesiapan dan kualitas mereka menjadi kunci kesuksesan Link Net dalam menentukan respons yang tepat, akurat untuk menghadapi berbagai disrupsi teknologi dan digital sekaligus menjawab tantangan serta kebutuhan konsumen melalui solusi layanan dan produk inovatif.