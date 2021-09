Link Net Raih Indonesia Customer Service Champions

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk meraih predikat Top 3 Customer Service Champion kategori Data & Entertainment di ajang Indonesia Customer Service Champions 2021, yang digelar secara virtual bersamaan dengan Indonesia Customer Service Quality Award 2021.

"Link Net memberikan solusi dengan memberdayakan people to people, people to business, dan people to knowledge. Kami membuat mereka merasa sangat terbantu, dan memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mungkin belum bisa dilakukan sebelumnya," ujar Deputy CEO dan Chief Operation Officer PT Link Net Tbk Victor Indajang.

Setiap tahunnya, Link Net terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas First Squad, termasuk Customer Service, sebagai garda terdepan, dengan mengacu pada pola pikir Customer Centricity.

Secara konseptual, Customer Centricity Link Net memiliki nilai-nilai utama seperti; customer first, integrity, teamwork, excellence, innovation, ownership, urgency, dan passion.

Dari nilai-nilai ini, Link Net ingin bisa menghadirkan kemudahan dan solusi melalui pendekatan yang melibatkan pelanggan, sehingga bisa memberikan pelayanan tidak hanya apa yang dibutuhkan, tetapi juga apa yang diharapkan oleh pelanggan, terutama di masa kenormalan baru.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di era digital juga telah memberikan tantangan yang semakin kompleks, khususnya terhadap pola perilaku masyarakat dalam mengonsumsi internet.

Berdasarkan data dan pengamatan Link Net selama kurun waktu setahun terakhir, permintaan pelanggan melalui aplikasi My FirstMedia mengalami peningkatan trafik.

Salah satu yang terus Link Net kembangkan yakni layanan First Media Digital Selfcare melalui website my.fristmedia.com, cek.firstmedia.com.