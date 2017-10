Lone Wolf Sasar Konser di Las Vegas, Sudah 50 Orang Tewas

jpnn.com, LAS VEGAS - Jumlah korban tewas akibat aksi teror di Las vegas, Nevada Amerika Serikat, Minggu (1/10) malam waktu setempat ternyata tak hanya dua. Saat ini sudah ada 50 orang tewas akibat rentetan senjata otomatis yang mengarah ke penonton konser di dekat Mandalay Bay Hotel and Casino, Las Vegas.

Kepolisian Metropolitan Las Vegas (LVMPD) merilis data terkini tentang korban teror itu pada Senin (2/10) dini hari waktu setempat. Kepolisian di kota judi itu terus mengabarkan jumlah korban melalui Twitter.

Sejauh ini sudah 50 orang dipastikan tewas. Selain itu, ada 200 orang yang terluka.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017