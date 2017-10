Terens Puhiri Diklaim Netizen Main di Liga Malaysia, Lucu!

jpnn.com, SAMARINDA - Pemain Borneo FC Terens Puhiri menjadi buah bibir usai mencetak gol fenomenal saat melawan Mitra Kukar. Uniknya, setelah kondang, Terens jadi objek klaim netizen Malaysia.

Twitter Troll Football Media, di akun Twitter-nya @Troll_Football membahas performa gila Terens. "Incredible run by 20 year old Terens Puhiri in Indonesian Liga 1," tulis Troll Football Media.

Sejumlah komentar decak kagum pun datang. Nah, komentar pun termasuk dari Dato Dr Boy Chang di akun @ameerullahshraf. Dia mengklaim Terens dan juga liga tempat terjadinya gol fenomenal itu ada di Malaysia. "This is Malaysia league. Not Indonesia. This player from Kokdiang, Malaysia," sebutnya.

Beberapa netizen lain juga menyebutkan hal senada. Gayung bersambut! Sejumlah netizen mentertawakan dan juga melakukan serangan balik.

Faktanya, Terens memang pemain di liga Indonesia yang kini bernama Liga 1. Enggak mungkin kan, TV One, tv swasta yang menyiarkan pertandingan tersebut rela menayangkan laga di liga negara tetangga. (adk/jpnn)