Luncurkan Batik Desain Khusus, Ketum DPP GSC Community: Wujud Nyata Menjaga Warisan Leluhur

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Girl's Squad Community (GSC) Lubna Puteri Azzahra meluncurkan batik desain khusus pada momentum peringatan Hari Batik Nasional yang berlangsung di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Selain peluncuran batik desain khusus, Lubna juga melantik DPW GSC DKI Jakarta sekaligus membuka kegiatan dialog publik.

Lubna menjelaskan dirinya meresmikan Batik dengan desain khusus yang identik dengan perempuan dan GSC.

“Ini menjadi salah satu bukti bahwa komunitas kami hadir dan menyadari bahwa apa yang menjadi warisan bangsa indonesia harus kita jaga dan lestarikan,” ujar Lubna.

Untuk diketahui, UNESCO telah menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.

UNESCO memberikan pengakuan terhadap Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity). Salah satunya bermula sat UNESCO mengakui batik sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.

Lebih lanjut, Lubna menjelaskan kehidupan ini harus keberlanjutan dari hal-hal yang baik seperti meneruskan dan menjaga warisan budaya bangsa dan kekayaan leluhur.

Dengan menciptakan motif baru, dirinya ingin mendeklarasikan kepada kepada dunia bahwa batik adalah milik Indonesia.