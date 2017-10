Maia Estianty Tulis Pesan ke El Rumi, Netizen Ikut Sedih

jpnn.com, JAKARTA - Artis Maia Estianty kembali menuliskan pesan untuk putra keduanya, El Rumi.

Melalui akun Instagramnya, Maia meminta putranya itu agar menjaga dirinya selama kuliah di London.

Meski tak bisa setiap hari menemani El, Maia menegaskan, akan selalu mencintai dan mendoakannya.

“Baik2 ya sayang di UK. Your Mom always love you and pray for you. Mudah2an betah ya .. Love you always @elelrumi,” tulis Maia.

Pesan ini lantas dikomentari netizen. Meski singkat, netizen menilai kasih sayang Maia kepada anak-anaknya begitu besar.

Netizen juga ikut sedih dengan apa yang dirasakan mantan istri Ahmad Dhani itu.

“Kasih ibu sepanjang jalan ya bunda….aku juga pernah ngrasain melepas anak untuk mengejar ilmu…sedih seneng jadi satu rasanya,” kata akun fitriana_queen.

“Kami ikut terharu.masa2 menyakitkan mbk maia terbayar dgn bakti anak yg bgitu besar pada mbk.kami do’akan bahagia dunia dan akherat,” sambung akun elya_widjajanti_30.(zul/pojoksatu/jpnn)