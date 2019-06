Manchester City Bakal Bikin Harry Maguire jadi Bek Termahal di Dunia

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City dilaporkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan bek Leicester City Harry Maguire.

Mirror melansir, pemain timnas Inggris berusia 26 tahun itu segera pindah ke Etihad Stadium dengan mahar GBP 80 juta atau setara dengan Rp 1,4 triliun.

Harry Maguire is set to seal a world-record £80million switch to Manchester City this week.



City are prepared to pay Maguire £280,000-a-week to move to the Etihad. He has told friends that the offer from the Treble winners is too good to turn down.



