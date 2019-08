Manfaat Suntik Vitamin C dan Dosis yang Aman

jpnn.com - Di samping menjaga kekebalan tubuh, ada beberapa manfaat lain yang bisa Anda dapatkan jika melakukan suntik vitamin C. Lalu, apa saja itu?

Pertama, suntik vitamin C bisa membentuk kolagen di dalam jaringan. Hal inilah yang kemudian membuat suntik vitamin C populer sebagai salah satu metode perawatan kulit.

Kolagen merupakan sebuah protein yang mampu memberikan kekuatan pada jaringan tubuh. Zat ini juga turut berperan dalam menjaga kekenyalan kulit, sehingga kulit jadi tampak lebih sehat, lembap, dan juga bersinar.

Sementara yang kedua, suntik vitamin C ampuh dalam menghambat sel pertumbuhan kanker.

“Karena vitamin C kaya akan antioksidan, maka suntik vitamin C dapat menangkal efek negatif radikal bebas dan mengurangi perkembangan tumor pada otak, ovarium, pankreas, dan organ dalam tubuh lainnya. Namun terkait akan hal ini, masih butuh tindak lanjutan,” jelas dr. Ellen.

Selain itu, vitamin C juga ampuh dalam merawat kesehatan kulit wajah dan badan. Vitamin C dipercaya dapat membantu menghilangkan kemerahan pada kulit. Meski masih belum pasti, para ahli menduga bahwa vitamin C juga dapat mengurangi keriput pada wajah dan membuat kulit lebih putih.

Dosis suntik vitamin C yang aman

Menurut dr. Ellen, setiap harinya tubuh manusia membutuhkan sekitar 70 sampai 150 mg vitamin C. Namun, bagi mereka yang mengalami kekurangan vitamin C, kebutuhannya adalah 300-1000 mg.

Nah, apabila Anda hendak melakukan suntik vitamin C, batas maksimal yang aman adalah sebanyak 500-1000 mg yang dilakukan sekali dalam seminggu.