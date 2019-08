Suntik Vitamin C Ampuh Mencegah Flu?

jpnn.com - Salah satu cara yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan kulit sehat dan cerah adalah dengan melakukan suntik vitamin C. Ya, suntik vitamin C memang menjadi salah satu metode perawatan kulit yang telah dilakukan sejak lama. Namun tidak hanya itu, suntik vitamin C juga disebut ampuh untuk mencegah flu. Benarkah demikian?

Menurut dr. Rizky Amalia Sharfina dari KlikDokter, fungsi utama vitamin C adalah untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Karena itu, suntik vitamin C terbukti berguna untuk mencegah tubuh dari penyakit, termasuk flu.

“Suntikan vitamin C memang ampuh dalam menangkal beberapa penyakit, termasuk radang paru, sinusitis, flu, dan juga turbekulosis. Oleh sebab itu, suntikan vitamin C memang dianjurkan untuk beberapa penderita,” ujar dr. Rizky.

Akan tetapi, dr. Rizky juga menjelaskan bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan metode suntik vitamin C, Anda harus berkonsultasi pada dokter terlebih dahulu. Hal ini guna mencegah reaksi alergi yang mungkin terjadi pada tubuh pascasuntik vitamin C.

“Suntik vitamin memang sehat, tapi setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda pascadisuntik. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu pada dokter yang memeriksa, sebab bisa saja terjadi alergi pada tubuh. Jadi, suntik vitamin C juga sebenarnya bisa berbahaya, tergantung reaksi dari masing-masing tubuh,” jelas dr. Rizky.