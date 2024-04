Manjakan Penggemar K-Pop Indonesia, D'FESTA Akan Debut di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - TYO First Edition mempersembahkan D'FESTA Jakarta 2024, festival pameran K-Pop terbesar yang pernah ada di Indonesia.

Acara ini akan digelar di Mall Taman Anggrek, Jakarta pada 7 Juni hingga 21 Juli 2024.

Kehadiran festival pameran ini menawarkan pengalaman K-Pop yang imersif, interaktif serta tak terlupakan bagi seluruh penggemarnya di Indonesia.

TYO First Edition, sebuah perusahaan kreatif 360 dengan perjanjian kerja sama bersama Paradise E&A dan Mondaymorning Creativelab dari Korea Selatan untuk mengelola dan menyelenggarakan pameran K-Pop di Indonesia, bermitra dengan PTC Event Management, bekerja sama dengan SAURA Entertainment, salah satu perusahaan promotor dan event management di Indonesia.

D'FESTA adalah festival K-Pop asal Korea Selatan yang telah menjadi ikonik bahkan merambah sukses hingga ke Jepang dan Vietnam.

Kini, dibawa secara eksklusif oleh TYO First Edition, D'FESTA Jakarta 2024 akan memanjakan para pecintanya di tanah air dengan menggabungkan tiga elemen utama yang unik dan interaktif, yaitu THE MOVIE, THE EXHIBITION, dan THE EXPERIENCE.

Melalui The Movie, pengunjung dapat menikmati film musik eksklusif dari 69 artis K-Pop ternama. The Exhibition menampilkan pameran menarik mengikuti jejak perjalanan K-Pop dari masa lalu hingga saat ini.

Sementara, THE EXPERIENCE akan memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk berinteraksi langsung dengan konten K-POP melalui aktivitas seru dan pengalaman yang interaktif.