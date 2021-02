Mayjen Ganemoeljo: Sesuai Petunjuk Bapak Kasad Jenderal Andika Perkasa

jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI Andika Perkasa menyuguhkan beragam makanan tradisional Indonesia saat menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat.

"Apa yang kami upayakan ini menjadi sebuah usaha untuk mempererat hubungan melalui kuliner. Mudah-mudahan dia sangat terkesan sehingga menjadi pelengkap kerapatan hubungan Amerika dan Indonesia, khususnya angkatan darat," kata Kepala Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat Mayjen TNI I Ganemoeljo dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa menjamu Chief of Staff of The United Army General James C McConville makanan tradisional mulai dari makanan pembuka, hidangan utama hingga makanan penutup berupa makanan tradisional Indonesia.

"Sesuai petunjuk Bapak Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, mulai dari gado-gado, lumpia, otak-otak. Hidangan utama gudeg bersanding dengan rawon, dan diakhiri desert-nya itu dengan es cincau, dan semua itu dengan kadar yang kita atur benar," kata dia.

Jenderal TNI Andika Perkasa, kata Mayjen TNI I Ganemoeljo, juga menyuguhkan kopi khas Indonesia kepada General James C McConville.

Ada empat macam kopi khas dari berbagai daerah di Indonesia yang disuguhkan, yakni kopi luwak, kopi Papua Wamena, kopi Papua, dan kopi Sumatera Utara.

Kemudian, petugas yang menyajikan makanan selain menggunakan protokol kesehatan ketat juga memakai pakaian tradisional berbagai daerah di Indonesia.

"Sekali lagi, Bapak Kasad menginginkan kultur Indonesia tampil di situ, dari berbagai daerah dengan baju-baju yang sangat cantik dan penuh warna, dan sangat spesifik menggambarkan seluruh Indonesia," ujarnya.