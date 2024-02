Media Asing Soroti Dukungan Ulama Abu Bakar Ba'asyir untuk Anies di Pilpres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Media investigasi asing Open Source Investigasion menyoroti dukungan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kepada calon presiden nomor urut 1 di Pilpres 2024 Anies Baswedan.

Dalam artikel berjudul 'Indonesia: Backers of 2002 Bali terror attack get into mainstream political arena', media asing tersebut menulis capres Anies Baswedan mendapat dukungan dari seorang ulama yang pernah menjadi pemimpin spiritual kelompok ekstremis di balik pemboman Bali tahun 2002.

"Serangan teroris paling mematikan di negara ini," tulis Open Source Investigasion dikutip Kamis (7/1).

Dalam ulasannya, Open Source Investigasion mengatakan dukungan tersebut diberikan Abu Bakar Ba'asyir melalui rekaman suara yang beredar di media sosial beberapa minggu sebelum Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia ini mengadakan pemilihan presiden.

"Abu Bakar Ba'asyir menggambarkan Anies sebagai kandidat yang akan berusaha memerintah negara ini dengan hukum Islam semaksimal mungkin," tulisnya lagi,

Tulisan tersebut juga menampilkan analis dari peneliti senior Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) Muhamad Taufiqurrohman yang mengatakan meskipun dukungan ulama tersebut dapat membantu memenangkan beberapa suara, namun juga dapat menjadi bumerang bagi Anies.

“Deklarasi Abu Bakar Ba'asyir akan berdampak buruk bagi Anies, karena memperkuat pandangan masyarakat bahwa Anies adalah bapak politik identitas yang didukung oleh kelompok radikal,” kata Taufiqurrohman dikutip dari artikel itu.

Masih berdasarkan artikel tersebut, Taufiqurrohman menilai Ba'asyir mendukung Anies dikarenakan dipandang sebagai calon presiden yang paling mungkin mendukung penerapan hukum syariah dan pembentukan khilafah di Indonesia.