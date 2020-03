Melaney Ricardo Galau Suami Masih Berada di Australia

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo galau mendengar kabar Indonesia akan menutup akses dari luar negeri pada 20 Maret 2020 lalu.

Sebab, sang suami, Tyson James Lynch masih berada di Austrilia. Ia pun mengungkapkan kegalauannya melalui kanal YouTube miliknya, baru-baru ini.

"Lumayan deg-degan banget karena Tyson akan kembali ke Indonsia lagi tanggal 26 (Maret), which is sebelum 20 Maret Indonesia akan tutup selama sebulan," kata Melaney Ricardo.

Ia menjelaskan bahwa sang suami terbang ke Negeri Kangguru itu bukan untuk liburan. Melainkan, untuk menjenguk keluarga dan kakaknya yang sedang sakit.

“We don’t know what would be happen. Tyson pergi ke Australia bukan untuk jalan-jalan tetapi karena untuk mengunjungi keluarga dan kakaknya yang tidak dalam kondisi sehat,” ujar Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo menegaskan bahwa sang suami siap bila harus melangkapi surat-surat dari rumah sakit sebelum terbang ke Indonesia.

“Already sure atau surat semua aman, dan dia sehat saat ini Puji Tuhan. Dia akan minta rumah sakit sana untuk melakukan pengecekan sebelum dia terbang. Tyson juga sempat tukar pikiran sama aku, ‘gimana neh tanggal 26? kalau aku stay di Australia, takutnya akan lebih sulit lagi untuk pulang’,” lanjutnya.

Tak lupa, perempuan yang merayakan ulang tahun setiap tanggal 24 Februari itu mengingatkan masyarakat yang berada di luar negeri untuk segera pulang.