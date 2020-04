Melanie Subono Turun Tangan Bagikan Sembako untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus aktivis, Melanie Subono turut bergerak membantu masyarakat, yang terkena dampak penyebaran virus corona atau covid-19. Dia bahkan turun langsung menyalurkan sembako bagi warga yang membutuhkan.

Lewat akun Instagram miliknya, putri promotor kondang Adriu Subono itu terlihat menyusun sembako yang hendak dibagikan. Bahkan Melanie Subono ikut menakar beras yang dimasukkan ke kantong plastik.

"Tuhan, terima kasih saya punya dua tangan. Minimal ini yang bisa gue lakukan. Dari pada cuma duduk diam dan marah-marah melihat keadaan," ungkap Melanie Subono, Rabu (1/4).

Pelantun Malaikat Brengsek itu lantas mengajak publik membantu masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona. Salah satu cara menurut Melanie Subono yakni dengan memberikan donasi.

"Kami membutuhkan anda semua! Please donasi bisa ke WhatsApp 08174122584, come on kita bisa, enggak usah ngais-ngais menunggu pemerintah, kita bisa pegangan tangan untuk ini," ujar perempuan 43 tahun itu.

Melanie Subono juga melaporkan donasi yang sejauh ini telah dikumpulkan. Menurutnya, semua disalurkan dalam bentuk 600 kantong sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Uang donasi kalian sementara bisa membuat 600 kantong sembako lengkap. Bukan saja makanan tapi alat kesehatan, sampai pembersih rumah," tutup Melanie Subono. (mg3/jpnn)