Mempromosikan Pariwisata, Pemenang Abang None Jakarta Kepulauan Seribu Dikirim ke AS

jpnn.com, JAKARTA - Babak final pemilihan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu akan digelar pada 23 Juli 2022 di Pulau Pramuka. Sebagai upaya mempromosikan pariwisata, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu berencana mengirim pemenang Abang None Jakarta Kepulauan Seribu 2022 ke Amerika Serikat (AS).

"Juara dalam perhelatan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu akan dikirim ke New York, Amerika Serikat untuk mempromosikan pariwisata Jakarta dan Kepulauan Seribu khususnya,” kata Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu Puji Hastuti dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (27/6).

Babak final pemilihan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu akan berlangsung di Pulau Pramuka setelah para kontestan menjalani karantina selama tiga pekan untuk pembekalan materi berupa ilmu pengetahuan dan berbagai informasi yang disampaikan dari narasumber berkualitas.

“Setelah masa karantina berakhir, nantinya pemilihan akan dilakukan pada 23 Juli di Pulau Pramuka,” kata Puji.

Tahun ini, jumlah pendaftar pemilihan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu mencapai 135 orang hingga penutupan pendaftaran pada 23 Juni lalu.

Sebanyak 135 peserta itu kemudian mengikuti seleksi awal di Gedung A Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Juni 2022 dan Minggu 26 Juni 2022.

Proses seleksi itu tidak diikuti Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, namun diwakili Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu Endro Mukti Wibowo.

Selanjutnya, hadir pula Kepala Sudin Parekraf Kepulauan Seribu Puji Hastuti, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, para juri dan tamu undangan lainnya.