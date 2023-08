Menaker Ida Fauziyah Ungkap Salah Satu Elemen Penting dalam Peningkatan SDM di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan salah satu elemen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan human capital Indonesia ada di peranan pendidikan tinggi.

Dia menyampaikan pendidikan tinggi sebagai kasta tertinggi dari proses pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang siap untuk masuk ke dalam dunia industri, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui program Kampus Merdeka Belajar agar lulusannya dapat memperoleh kesempatan untuk belajar secara langsung di dunia industri," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menjadi pembicara pada Symposium on Human Capital yang diselenggarakan MBA FEB Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Kafegama MM, Kamis (3/8).

Baca Juga: Kemnaker Jemput Bola untuk Menyerap Aspirasi Terkait Rencana Revisi PP 35 dan PP 36

Menaker Ida menyebutkan langkah lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM serta human capital melalui masifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar SDM Indonesia mampu bersaing di era yang akan datang.

"Ini akan menjadi langkah utama pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan SDM Indonesia dalam menghadapi perubahan di era digitalisasi," tegasnya pada acara yang mengangkat tema 'Towards the Digital and Sustainable Future : Human Capital Imperatives' itu.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia, UGM memiliki peran yang sangat besar dalam proses peningkatan kualitas SDM bangsa dengan terus melahirkan lulusan yang kompeten dan bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Dia juga menegaskan kembali pentingnya peranan human capital dan pembangunan kualitas SDM untuk menghadapi era digital yang penuh tantangan.

"Saya yakin dari simposium ini dapat memberikan perspektif baru bagi pembangunan kualitas SDM dan human capital di Indonesia," ujar Menaker Ida Fauziyah. (mrk/jpnn)