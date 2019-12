Mengulik Penyebab Kematian Rapper Juice Wrld Yang Sempat Kejang dan Keluar Darah dari Mulut

jpnn.com - Rapper Juice Wrld meninggal dunia pada Minggu (8/11) waktu setempat, di Bandara Internasional Midway Chicago, AS. Sebelum meninggal, rapper usia 21 tahun itu dikabarkan mengalami kejang dan keluar darah dari mulut.

Kabar meninggalnya penyanyi dengan nama asli Jarad Anthony Higgins itu cukup mengejutkan, karena sebelumnya dia dianggap sehat.

Juice Wrld diketahui menderita masalah darurat medis tak lama setelah tiba di Bandara Internasional Midway Chicago.

Kondisi medis yang dialami Juice Wrld awalnya diungkap oleh orang-orang yang bepergian bersamanya. Pihak kepolisian setempat juga memberikan keterangan bahwa rapper Juice Wrld sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

"Tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Semua orang di pesawat bekerja sama dengan kepolisian dan mereka telah memberikan semua informasi yang diketahui," kata kepala Kepolisian Chicago, Anthony Guglielmi.

Polisi sedang menunggu pemeriksaan medis untuk menentukan penyebab kematian rapper yang sebenarnya sedang naik daun di dunia musik hip hop itu. Juice meraih kesuksesan di dunia musik setelah mencetak hits di SoundCloud dengan lagu "Lucid Dreams" dan "All Girls Are the Same”. Rapper Juice bahkan dinobatkan sebagai Artis Baru Top di Billboard Music Awards pada Mei 2019 silam.

Mengulik penyebab kematian Juice Wrld

Sebagian simpatisan menyangka bahwa kematian rapper Juice Wrld didahului terjadinya kejang dan mulut mengeluarkan darah. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian setempat belum dapat memastikan penyebab kematian Juice Wrld.