Menkeu dan Ditjen Pajak Beri Penghargaan Kepada Adaro Energy

jpnn.com, JAKARTA - PT Adaro Energy Tbk (Adaro) meraih The Most Tax-Friendly Corporate pada acara Tempo Country Contributor Awards 2019.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo kepada Head of Tax Division PT Adaro Energy Tbk (Adaro), Jul Seventa Tarigan.

Jul menuturkan, sebagai perusahaan nasional, Adaro berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pajak dan royalti.

"Pada 2018 Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara senilai total 721 juta dolar AS (378 juta dolar AS dalam bentuk royalti dan 343 juta dolar AS dalam bentuk pajak)," kata Jul, Senin (18/11).

Dirjen Pajak juga telah mengukuhkan salah satu anak perusahaan yakni PT Adaro Indonesia sebagai WP Kriteria Tertentu (WP Patuh) untuk periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019.

Seperti diketahui, untuk memenuhi syarat sebagai WP Patuh, serangkaian kriteria aturan yang ketat dalam pelaporan pajak harus dipenuhi.

Termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan laporan keuangan status wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun terakhir.(chi/jpnn)