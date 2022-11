Menpora Akui Akbar Tandjung Layak dapat Bintang Jasa dari Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Zainudin Amali mengucapkan selamat kepada Akbar Tandjung yang menerima bintang tanda jasa dari pemerintahan Jepang, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun.

Dari beberapa catatan, penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi kekaisaran Jepang.

Akbar Tandjing mendapat penghargaan itu karena dianggap banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan Jepang.

"Selamat atas penghargaan Grand Cordon of the Order of the Rising Sun yang diterima Pak Akbar Tandjung," uca Zainudin Amali.

Menurut Menpora, pemerintah Jepang menilai kontribusi politikus Golkar itu dalam memperkukuh hubungan antara Indonesia dan Jepang.

Selain itu, saat masih menjadi menteri, Abanyak membangun kerja sama di berbagai bidang, khususnya olahraga.

"Pak Akbar telah melakukan banyak program kerja sama dengan Jepang, terutama dalam meningkatkan pertukaran pemuda Indonesia-Jepang dan berkontribusi dalam memajukan olahraga asal Jepang, Judo," ungkapnya.

Akbar menerima langsung penghargaan dari Kaisar Jepang, Naruhito, Rabu (9/11). Saat itu, turut hadir juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sementara itu, Akabar Tandjung didampingi istri, Krisnina Maharani.